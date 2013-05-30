أخبار عاجلة

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي -
الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن -
وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

تحتفالا باليوم الوطني لأذربيجان.. محافظ القليوبية يزور مدرسة مهربان علييف بالعبور

Google+ Print
تحتفالا باليوم الوطني لأذربيجان.. محافظ القليوبية يزور مدرسة مهربان علييف بالعبور تحتفالا باليوم الوطني لأذربيجان.. محافظ القليوبية يزور مدرسة مهربان علييف بالعبور

كتب : حسن صالح منذ 10 دقائق

طالب الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية، المعلمين والمتدربين بمشروع تنمية المهارات وإعداد القادة، بالتطور المستمر والتنوع في مصادر المعلومات والتواصل المستمر حتى يتواكب المعلم مع التطور الذي يشهده العالم يوميا، حتى تنعكس تلك الثقافات على الطلاب.

وجاء ذلك خلال زيارة محافظ القليوبية اليوم لمقر المشروع بمدرسة مهربان علييفا، بمناسبة العيد الوطني لاستقلال دولة أذربيجان في إطار تدعيم العلاقات المصرية الأذربيجانية، في ظل اتفاقية الصداقة والتآخي بين وأذربيجان الموقعة عام 2007، ولتفاقية التوأمة بين محافظة القليوبية ومحافظة أبشيرون بأذربيجان، والتي أثمرت عن إطلاق اسم مهربان علييفا زوجة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان ورئيسة مؤسسة حيدر علييف وسفيرة النوايا الحسنة لدى UNESCO و İSESCO و نائب في المجلس الوطني برلمان على المدرسة التجريبية للغات، المتوافرة في مدينة العبور، والتي تتكون من 4 طوابق ويدرس بها 1600 تلميذ. وبها مشروع إعداد المدربين للتنمية المهارات العلمية وتدريب إعداد القادة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا

صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد