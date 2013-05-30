تحتفالا باليوم الوطني لأذربيجان.. محافظ القليوبية يزور مدرسة مهربان علييف بالعبور

كتب : حسن صالح منذ 10 دقائق

طالب الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية، المعلمين والمتدربين بمشروع تنمية المهارات وإعداد القادة، بالتطور المستمر والتنوع في مصادر المعلومات والتواصل المستمر حتى يتواكب المعلم مع التطور الذي يشهده العالم يوميا، حتى تنعكس تلك الثقافات على الطلاب.

وجاء ذلك خلال زيارة محافظ القليوبية اليوم لمقر المشروع بمدرسة مهربان علييفا، بمناسبة العيد الوطني لاستقلال دولة أذربيجان في إطار تدعيم العلاقات المصرية الأذربيجانية، في ظل اتفاقية الصداقة والتآخي بين مصر وأذربيجان الموقعة عام 2007، ولتفاقية التوأمة بين محافظة القليوبية ومحافظة أبشيرون بأذربيجان، والتي أثمرت عن إطلاق اسم مهربان علييفا زوجة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان ورئيسة مؤسسة حيدر علييف وسفيرة النوايا الحسنة لدى UNESCO و İSESCO و نائب في المجلس الوطني برلمان على المدرسة التجريبية للغات، المتوافرة في مدينة العبور، والتي تتكون من 4 طوابق ويدرس بها 1600 تلميذ. وبها مشروع إعداد المدربين للتنمية المهارات العلمية وتدريب إعداد القادة.