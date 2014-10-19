«لا لتقسيم البحر الأحمر»: 75% نسبة الغياب بمدارس رأس غارب الأحد

أكدت حملة «لا لتقسيم البحر الأحمر»، أن أهالي مدينة رأس غارب قد استجابوا لدعوة الحملة بعدم إرسال أبنائهم الطلاب بمخنلف المراحل التعليمية للمدارس، الأحد، حيث تراوحت نسبة الغياب ما بين 75% إلى 85%.

يأتي ذلك في إطار خطوات تصعيدية سلمية تقوم بها الحملة لإعلان رفض سكان البحر الأحمر أي تقسيم لمحافظتهم.

ووجهت الحملة الشكر لاهالي المدينة لمشاركتهم الإيجابية ومقاطعة أبنائهم الذهاب للمدارس، الأحد، تحت شعار (ولادك في بيتك.. لرفض التقسيم).

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنها كلفت مديري المدارس بحصر أعداد الغائبين من الطلاب، الأحد، وبيان النسبة المئوية وإرسالها بشكل عاجل لمركز عمليات الطوارئ بالوزارة.

وأكدت حملة «لا لتقسيم البحر الأحمر» أنه سيتم الاتفاق على خطوات تصعيدية أخرى، لإعلان رفض التقسيم، منها عدم ذهاب الموظفين لأعمالهم بمختلف المصالح الحكومية، ثم العصيان المدني الكامل.