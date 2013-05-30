انقطاع الكهرباء بدمياط لساعات.. والأهالي يهددون بعدم دفع الفواتير

صناع الأثاث غاضبون.. وأصحاب الفنادق يهددون بوقفة أمام شركة الكهرباء

كتب : سهاد الخضرى منذ 8 دقائق

اشتكى أبناء محافظة دمياط من انقطاع التيار الكهربي بمختلف أنحاء المحافظة مدة تتراوح بين 4 ساعات وحتى 6 ساعات يوميا بمختلف أنحاء المحافظة "كدمياط الجديدة والقديمة وشطا والعنانية وكفر البطيخ وعزبة البرج والخياطة"، مهددين بعدم دفع الفواتير نهائيا، نظرا لتكرار الأزمة دون تقديم أية حلول مما أدى لتأثر صناع الأثاث وأصحاب الفنادق والكازينوهات السياحية واضطرار الجواهرجية لإغلاق محلاتهم مبكرا خشية تعرضهم للسرقة.

من جانبه أكد محمود الباز، عضو مجلس إدارة نقابة صناع الأثاث، تأثرهم البالغ بقطع الكهرباء مما يؤدي لفساد المواد الخام كالبوليستر والخامات المستخدمة في صناعة الأثاث علاوة عن توقفهم عن العمل في ظل واضطرار صاحب العمل لمحاسبة العمال على يومية كاملة رغم أنه يتوقف يوميا ما لا يقل عن ثلاث ساعات بسبب قطع الكهرباء.

وهدد أصحاب الفنادق والكازينوهات برأس البر بتنظيم وقفة أمام شركة كهرباء رأس البر اعتراضا على قطع التيار الكهربي لساعات طويلة مما أثر سلبيا على مستوى السياحة بمدينة رأس البر السياحية.

وينظم الوقفة كل من جمعية شباب رأس البر برئاسة علي علي موسى وخالد موسى، رئيس فندق الرياض، وعصام الكركدولي عن أصحاب الفلل والمشاريع ورفعت الصعيدي، عن أصحاب كازينوهات.

وهدد أصحاب الفنادق والكازينوهات بغلق شركة الكهرباء مرة أخرى حال قطع التيار الكهربي مرة أخرى.

من ناحية أخرى اشتكى أهالي مركز فارسكور من تعطلهم بالساعات لتموين سياراتهم بالبنزين، علاوة على اشتداد أزمة السولار بعزبة البرج حيث اشتكى أصحاب المراكب من تعطلهم بالأيام بسبب نقص الكميات الواردة منه، بالإضافة إلى تهريب السولار واختفائه إلا من السوق السوداء دون رقابة تموينية، بحسب قولهم.

من جانبه أكد السيد السؤالى، وكيل وزارة البنزين بدمياط، لـ"الوطن"، أنه لا يوجد أزمة بنزين، مشيرا لنقص 5% من حصة السولار بدمياط اليوم.