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كاريس بشار وميسون أبو أسعد تعيشان تفاصيل غير مسبوقة!

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كاريس بشار وميسون أبو أسعد تعيشان تفاصيل غير مسبوقة! كاريس بشار وميسون أبو أسعد تعيشان تفاصيل غير مسبوقة!

الأحد 19-10-2014 07:30

بدأ المخرج الفلسطيني السوري باسل الخطيب، بتصوير فيلمه الجديد "أهل الشمس" في الساحل السّوري، شمال البلاد.

ويتناول "أهل الشمس" تأليف وإخراج باسل الخطيب، طبيعة المجتمع السّوري في هذه الفترة المتأرجحة والقلقة، ومنعكسات ذلك على حياة نساء يعشن تفاصيل غريبة وغير مسبوقة، في نسيج من التقاطعات الدرامية المتفاعلة.

ويضم الفيلم كل من الممثلين: رفيق سبيعي، وكاريس بشار، ومحمود نصر، وميسون أبو أسعد، ومحمد حداقي، وجابر جوخدار، وآخرين .

وذكر بيان صحفي صادر عن أسرة العمل أنّ الفيلم هو ثالث الإنتاجات الرّوائية الطويلة للمؤسسة العامة للسينما في العام 2014، كما أنّه ثالث أعمال الخطيب مع المؤسسة بعد فيلميه "مريم" و"الأم" الذي أًنجزهما مؤخّراً.

 

 

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