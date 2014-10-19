ريتا أورا تبحث عن حبيب

كشفت النجمة العالمية Rita Ora أنها تبحث عن الحب، وتحاول حالياً إيجاد الشخص المثالي الذي ستكمل حياتها معه ويحبها بإخلاص.

وخلال حديثها لمجلة Teen Vogue’s، قالت Ora البالغة من العمر 23 عاماً، والتي إنضمت للجنة تحكيم The Voice مؤخراً: بالإضافة إلى عملي، الحب هو أساسي و كل فتاة تتمنى أن تعيش قصة حب مع الشريك الذي يستحقها وتحبه.

أما عن صفات رجل أحلامها، فأكدت Rita Ora أنها لا تهتم بالمال ولا الثروة لأنها تملك منها ما يكفي لتعيش برفاهية مع حبيبها، بل الأخلاق هي الأهم: أتمنى أن أجد من يقدرني ويتفهم طريقة حياتي، ويؤمن لي الحنان الذي تبحث عنه كل فتاة.

يشار إلى أن Rita Ora التي تنافس الـ Lady Gaga بإطلالاتها الغريبة، عاشت علاقة حب مع المنتج الموسيقي Calvin Harris، لكنها إنفصلت عنه وقيل حينها إن Justin Bieber هو السبب في ذلك.

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