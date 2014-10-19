دموع مها أحمد في جنازة والدها

عاشت الفنانة مها أحمد أصعب لحظات حياتها في جنازة والدها، التّي خرجت من مسجد السيدة نفيسة وسط حضور عدد كبير من النجوم الذين حرصوا على مواساتها وتقديم التعازي لها ولزوجها الفنان مجدي كامل.

دموع مها لم تفارقها، وحرص الجميع على دعمها ومساندتها. ومن جهته حرص زوجها على الإشراف على كل تفاصيل مراسم العزاء.

ومن الفنانين الذين حضروا هم: أشرف زكي، وروجينا، وإيهاب فهمي، وانتقلوا مع مها إلى مقابر العائلة لدفن الراحل.

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