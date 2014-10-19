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علي الحجار يحيي حفل خيري دعماً لمصر

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علي الحجار يحيي حفل خيري دعماً لمصر علي الحجار يحيي حفل خيري دعماً لمصر

الأحد 19-10-2014 12:32

أقام محافظ القاهرة د.جلال السّعيد بالتعاون مع جمعية "محبي السلام" حفل خيري يعود ريعه إلى صندوق "دعم مصر" وذلك في حديقة الأزهر.

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين منهم: أحمد بدير، وسامح الصريطي، وتامر عبد المنعم، وهند عاكف، ومنى أش أش، وطارق دسوقي، ورجاء الجداوي، والفنان علي الحجار الذي أحيا الحفل.

ومن الوزراء الذين حضروا: عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وعلي مصيلحي وزير التضامن الأسبق، وفايزة أبو النّجا وزيرة التّعاون الدولي، وهاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، وحسين مسعود وزير الطيران الأسبق، وعمرو عزت سلامة، وأحمد زكي بدر، وأسامة هيكل، وعلاء فهمي.

وأحيا الحفل: كل من: د.نسمة عبد العزيز وعلي الحجار، وعدد من مغني الأوبرا.

 

 

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