اليوم.. سماع مرافعات الدفاع في «أحداث روض الفرج»

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار صلاح رشدي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأحد، جلسات محاكمة 80 متهما من بينهم المحامي «الهارب» ممدوح إسماعيل، في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة روض الفرج، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في أغسطس من العام الماضى .

والمقررة في جلسة اليوم أن تستمع هيئة المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات القتل العمد، والشروع في القتل، وتكدير السلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، لاشتراكهم في أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس من العام الماضي.