بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي «نجع سعودي» و«الصوالح» بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج برئاسة اللواء إبراهيم صابر، مدير الأمن، والعميد حسين حامد، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع لجنة المصالحات بالمحافظة، إنهاء الخصومة الثأرية وإجراء الصلح النهائي بين عائلتين «نجع سعودي» و«الصوالح» بدائرة مركز سوهاج، والناتج عنها مقتل أكثر من 5 أشخاص من العائلتين .

أقيمت مراسم الصلح بسرادق بناحية قلفاو دائرة مركز سوهاج بحضور مدير الأمن، وقيادات المديرية وإدارة البحث الجنائي، وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وحوالي 5 الآلاف شخص من أهالي الطرفين والقرية والقري المجاورة وبعض أهالي المحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي حيث قامت لجنة المصالحات بتقديم «الجودة» الكفن للمدعو أحمد حسين عبدالقادر [ ينتمي لعائلة الصوالح ] وأقسم الطرفين على كتاب الله بنبذ العنف وأن يكون صلحاً جدياً وناهياً للنزاع القائم بينهم.