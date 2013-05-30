نجاة 29 سائحًا من الموت بعد اصطدام فندقين عائمين بجنوب الأقصر

كتب : محمد عبداللطيف الصغير منذ 2 دقيقة

أنقذت العناية الإلهية 29 سائحًا من الموت بعد اصطدام فندقين عائمين داخل مرسى مدينة إسنا السياحي بجنوب الأقصر.

وقال العميد بهاء حامد، مدير شرطة العائمات السياحية بالأقصر، إن الفندق العائم "رع 2" اصطدم بالفندق العائم "سونستا سان جورج 2" أثناء رسوه بالمرسى بجنوب الأقصر دون وقوع أي إصابات أو خسائر.

تبين من التحريات أن الفندق سونستا سان جروج، كان على متنها 9 سائحين من مختلف الجنسيات، والفندق "رع 2" والتابعة لشركة ايسمار للسياحة على متنها 20 سائحًا من مختلف الجنسيات، والاصطدام الذي حدث لم يسفر عنه أي خسائر أو إصابات وحالة السائحين جيدة.

واستكمل السياح، رحلاتهم على متن الفندقين إلى مدينة الأقصر اليوم الخميس.

كانت الأقصر، شهدت منذ بضعة أيام اشتعال النيران بفندق عائم وسط النيل بجنوب الأقصر، ولم يسفر عن أي إصابات بين نحو 81 سائحا بولنيدا كانوا على متن الفندق.