لليوم الثاني.. اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في هونج كونج

اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في منطقة مونج كوك المزدحمة في هونج كونج، مساء السبت.

واتهم منظمو الاحتجاجات، التي يقودها الطلبة، الشرطة بمهاجمةالمتظاهرين بالهراوات، فيما قالت السلطات إنها استخدمت «أقل قدر من القوة» بعد أن تعرضت لاتهامات بشكل متكرر من قبل المتظاهرين«.

وقالت الشرطة في بيان الأحد: «إن عددا كبيرا من الناس، الذين يحتلون بطريقة غير قانونية مسارا في طريق ناثان بالقرب من شارع آرجيلي في مونج كوك، حاولوا فجأة اختراق حدود الطوق الأمني الذي أقامه رجال الشرطة».

وقالت الشرطة إن تحذيراتها المتكررة تم تجاهلها.

ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات مفتوحة، في الإقليم الصيني المتمتع بحكم شبه ذاتي، لاختيار الرئيس التنفيذي المقبل للمدينة عام 2017، رافضين قرارا لبكين بوجوب موافقة لجنة انتخابية حكومية على المرشحين.