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مصور فيديو «ولادة سيدة بالشارع في كفر الدوار» يكشف حقيقة الواقعة

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مصور فيديو «ولادة سيدة بالشارع في كفر الدوار» يكشف حقيقة الواقعة مصور فيديو «ولادة سيدة بالشارع في كفر الدوار» يكشف حقيقة الواقعة

كشف حسانين جمال حسانين، مصور ولادة سيدة بالشارع في كفر الدوار بمحافظة البحيرة بعد رفض المستشفى لاستقبالها، عن حقيقة الواقعة.

وقال «حسانين» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأحد، إنه قام بتصوير الفيديو الجمعة 10 أكتوبر، أثناء تواجده هو وزوجته لعمل أشعة.

وأضاف: «التقيت شخص يُدعى أحمد المحامي، ومعه زوجته أثناء البحث عن طبيب لينجد زوجته في ولادتها، ولكنه لم يجد أحدًا ليساعده، اللهم إلا سيدات كن حاضرات معه»، مؤكدا: «حاولنا استدعاء أي طبيب ولكننا لم نجد أحدا، ورفضت المستشفى استقبال السيدة، بعكس ما ردد الدكتور جابر السروجي، مدير قسم الولادة بمستشفى كفر الدوار، في وسائل الإعلام، أنهم قاموا باللازم للسيدة».

وتابع: «عندما شعرت بالمأساة، قررت تصوير الواقعة، لإظهار حجم الإهمال في المستشفى، خاصة وأن الأطباء الجمعة لم يكونوا متواجدين داخل المستشفى»، مضيفا: «أنا لست إخوانيا، حتى يتهمني البعض بتدبير الواقعة، أو الترصد لوزارة الصحة».

وأوضح: «زوج السيدة تضامن معي وقرر تقديم بلاغ ضد مدير المستشفى معي، واستأذنته في نشر الفيديو على (يوتيوب)، ولم يمانع، وقمت بنشره في 12 أكتوبر الماضي».

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