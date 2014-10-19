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أبوالغيط: مبارك اندهش من دفاع أمريكا عن أيمن نور.. وأنا أبلغتهم “اطلبوا الإفراج عنه وسيحدث ذلك في 2030″

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أبوالغيط: مبارك اندهش من دفاع أمريكا عن أيمن نور.. وأنا أبلغتهم “اطلبوا الإفراج عنه وسيحدث ذلك في 2030″ أبوالغيط: مبارك اندهش من دفاع أمريكا عن أيمن نور.. وأنا أبلغتهم “اطلبوا الإفراج عنه وسيحدث ذلك في 2030″

قال أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية الأسبق: إن الأمريكان شنوا هجوما شديدا على الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعدما تم إلقاء القبض على أيمن نور، مشيرا إلى أنه التقى وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندليزا رايس، وأكدت أنها ستطالب بالإفراج عن نور، فجاء رد أبو الغيط: “افعلي ذلك وحينها سوف نفرج عنه في عام 2030″.

وأضاف أبو الغيط – خلال لقائه على قناة “صدى البلد” – “مبارك أصابته الدهشة من الموقف الأمريكي المساند لأيمن نور، إلا أنه أكد عدم تدخله في شئون القضاء”.

وأوضح أن مبارك بدأ يفقد ثقته في الأمريكان عقب هذه الواقعة، مضيفا: “مبارك كان لديه يقين داخلي بأن الأمريكان يسعون للتخلص منه بالرغم من أنه حليفهم القوي بالمنطقة”.

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