اليوم .. مناظرة بين ” عبد الحليم قنديل ” و ” تامر عبد المنعم ” حول ” مبارك ” في السادة المحترمون

يستضيف برنامج السادة المحترمون الذي يقدمه الاعلامي يوسف الحسيني اليوم كلا من الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل أبرز معارضي نظام مبارك ورئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، والفنان تامر عبد المنعم أحد المدافعين عن مبارك ونظامه .

وستناول الحوار كيف سيكتب اسم مبارك في التاريخ هل سيكتب الرئيس “الأسبق” أم الرئيس “المخلوع ” — هل أخطأت الدولة في عدم تكريم مبارك أو ذكر اسمه في احتفالات أكتوبر هذا العام وكان عليها التفريق بينه كونه طيارًا شارك في الحرب وبين كونة رئيسًا لمصر يحاكم الأن .

يذكر ان برنامج ” السادة المتحرمون ” الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني في تمام الساعة 8.30 مساء على فضائية ” اون تي في ”.