كوبا تعرض التعاون مع أمريكا في مجال مكافحة انتشار فيروس إيبولا

عرض فيدل كاسترو التعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة فيروس إيبولا في مقال نشر أمس السبت، في صحيفة جرانما التابعة للحزب الشيوعي الكوبي.

وقال الثوري الكوبي البالغ من العمر 88 عاما إن التعاون في مكافحة فيروس الإيبولا سيكون باسم السلام العالمي.

وأرسلت كوبا 165 من الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية إلى سيراليون، و300 آخرين سيغادرون قريبا إلى ليبيريا وغينيا.

ومن المنتظر، أن تعقد قمة إقليمية في هافانا يوم الاثنين المقبل، حيث ستناقش المزيد من التعاون في مجال مكافحة انتشار فيروس الإيبولا.

وقد دعا إلى عقد القمة التحالف البوليفاري لشعوب معاهدة تجارة قارتنا الأمريكية، ويهدف الاجتماع إلى تنسيق التعاون الإقليمي في مجال مكافحة فيروس إيبولا، حسبما نقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الكوبية.

د أ ب