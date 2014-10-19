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المغرب تستدعي سفير الجزائر بعد إصابة مواطن برصاص جندي جزائري

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المغرب تستدعي سفير الجزائر بعد إصابة مواطن برصاص جندي جزائري المغرب تستدعي سفير الجزائر بعد إصابة مواطن برصاص جندي جزائري

استدعت الخارجية المغربية، السبت، السفير الجزائري في الرباط للاحتجاج على إطلاق جندي جزائري النار عند الحدود المشتركة بين البلدين على مواطنين مغربيين ما أدى إلى اصابة احدهم بجروح، وطالبت الجزائر بـ«توضيحات» بشأن هذا «الحادث الخطير».

والعلاقات بين البلدين المغاربيين الجارين سيئة، وتشهد بانتظام في حين يستمر غلق الحدود البرية بينهما منذ 20 عاما.

وعبرت المغربية في بيان عن «استيائها وقلقها الكبيرين» بعد الحادث الذي قالت إنه وقع ظهر السبت، قرب مدينة وجدة (شمال شرق)».

وبحسب البيان فإن مغربيا يبلغ من العمر 28 عاما، أصيب في وجهه «اثر إطلاق عنصر من الجيش الجزائري عيارات على عشرة مدنيين مغاربة على مستوى الحدود المغربية الجزائرية» عند بلدة بني خالد وهو في «حالة حرجة».

وأضاف ان الحكومة «تحتج بشدة» على هذا العمل «غير المسؤول» و«غير المبرر» الذي يضاف إلى «ممارسات استفزازية أخرى (..) في مستوى الحدود».

ولاحقا أعلنت وكالة الانباء المغربية الرسمية أن وزارة الخارجية استدعت السفير الجزائري في الرباط لابلاغه «احتجاجنا واستياءنا واستسفساره حول هذا السلوك المؤسف».

ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية محمد حصاد قوله ان مطلق النار «يجب ان يحاكم»، واصفا ما جرى بانه «سلوك متهور» ومحذرا من انعكاسات مثل هذه الحوادث.

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