المعارضة الفنزويلية تنفي التورط في اغتيال مُشرع ينتمي للحزب الحاكم

رفضت المعارضة الفنزويلية، السبت، اتهامات الحكومة بأنها وراء مقتل مشرع ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الحاكم في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال جيساس توريالبا، الأمين العام لائتلاف «طاولة الوحدة الديمقراطية» المعارض، في تظاهرة في كاراكاس إنه ينبغي توجيه المزيد من الاهتمام إلى معاناة البلاد تحت موجة العنف والجريمة والحاجة الماسة إلى إيجاد السلام.

وعثر على جثتي المشرع روبرت سيرا، 27 عاما، وزوجته بعد أن تعرضا على ما يبدو للطعن في أول أكتوبر بمنزلهما في كراكاس.

وتم القبض على اثنين من المشتبه بهم، وصدرت أوامر بالقبض على سبعة آخرين.

وحمل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معارضي حكومته والقوات شبه

العسكرية الكولومبية المسؤولية عن الجريمة.