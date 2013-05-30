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مركز حقوقي يتضامن مع ذوي الاحتياجات الخاصة في حقهم بالتعيين

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مركز حقوقي يتضامن مع ذوي الاحتياجات الخاصة في حقهم بالتعيين مركز حقوقي يتضامن مع ذوي الاحتياجات الخاصة في حقهم بالتعيين

أعرب المركز العربى للنزاهة والشفافية عن كامل تضامنه مع ذوى الاحتياجات الخاصه من جميع محافظات الذين ينظمون وقفه احتجاجيه غدا الجمعه الساعه الرابعه مساء امام مكتبة الاسكندريه وذلك للمطالبه باحقيتهم فى التعيين فى الوظائف العامه بنسبة 5% من اجمالى عدد المعينين فى كل مسابقه وكذا حقهم فى الرعايه الصحيه المطلقه وحقهم فى السكن كما يطالبون بالتحقيق فى واقعة الاعتداء عليهم اثناء وقفتهم امام مبنى محافظة الشرقيه وقصر الاتحاديه 10 أكتوبر الماضي .

وأضاف بيان صادر عن المركز أنه من المؤسف عدم اختلاف طريقة معاملة حكومات مابعد الثوره للمعاقين عن حكومات ماقبل الثوره فمازالت حكومات ما بعد الثوره تتعامل مع هذا الملف بتجاهل شديد معتبرة ان الاستجابه لمطالبهم يمثل انتقاص من هيبة الدوله وهو الامر الذى يدعو للدهشه لان الدول العربيه وليست الاوربيه وحسب قد سبقونا فى التعامل مع هذا الملف الحساس واصدرو القوانين الخاصه بالمعاقين التى تضمن لهم حق السكن والرعايه الصحيه ومعاش معقول اضافه لحق القادر منهم فى تولى الوظائف العامة ،وناشد المركز الحكومه تغيير سياستها تجاه هذا الملف والنظر بعين الرعايه الابويه لهذه الحالات الانسانيه باعتباره حق اصيل لهم.

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