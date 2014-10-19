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«حجي»: صورة «الخراب العربي» وضحت والنساء سيكسرن ظهر الإخوان في تونس (فيديو)

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«حجي»: صورة «الخراب العربي» وضحت والنساء سيكسرن ظهر الإخوان في تونس (فيديو) «حجي»: صورة «الخراب العربي» وضحت والنساء سيكسرن ظهر الإخوان في تونس (فيديو)

قال المفكر والكاتب، طارق حجي، إن الصورة أصبحت واضحة أن دول الربيع العربي هي دول «الخراب العربي»، وأوضح أنه يحاول أن يوصل الفكرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح «حجي»، الذي حل ضيفًا على برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور: «أنا بشتغل على الجبهة الأقرب إلي وهي أوروبا.. إنجلترا والاتحاد الأوروبي أقرب إلى أن يفهم وهو في الطريق إلى أن يكتمل فهمه لطبيعة ما حدث في الأيام من 30 يونيو إلى 3 يوليو وأن الصورة أصبحت واضحة إن الدول التي كانت تسمى بدول الربيع العربي هي دول الخراب العربي».

وتابع: «سوريا خراب، العراق خراب، اليمن خراب، ليبيا خراب، تونس علامة استفهام كبرى، و(راشد) الغنوشي (زعيم حركة النهضة) يحاول الاستفادة مما حدث للإخوان هنا ليمنع إن يتكرر هناك، ولكن عنده مشكلة كبيرة لأن أكبر طبقة متعلمة ومثقفة في العالم العربي في تونس، ويعود الفضل إلى بورقيبة في وجودها»

وأضاف أن تلك الطبقة «ستكسر ظهر الغنوشي، لا شك عندي أن الغنوشي سيداس بأقدام البورقيبية المتمثلة في الرجال والنساء، والنساء قبل الرجال سيكسرن ظهر الغنوشي والإخوان في تونس».

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