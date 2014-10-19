وزير البحث العلمي يعود للقاهرة بعد حضور منتدى العلوم الأفريقي بالمغرب

عاد إلى القاهرة، مساء السبت، شريف حماد، وزير البحث العلمي، قادما من الدار البيضاء بعد زيارة للمغرب شارك خلالها في فعاليات «المنتدى الثاني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في أفريقيا» والتى جرت بمدينة الرباط.

وأشار «حماد» لدى عودته إلى أن المنتدى تناول عددا من الموضوعات العلمية المهمة منها إدارة الموارد المائية والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والأمن الغذائي وسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في القارة الأفريقية وحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والتركيز على «الحلم الأفريقي للتطوير» من خلال استخدام أدوات العلوم والتكنولوجيا.

وقال إن المنتدي بحث وضع سياسات لحل المشكلات التي تواجه القارة الأفريقية بطريقة علمية بما يتماشى مع تطورات العلوم والتكنولوجيا من أجل مكافحة الفقر، وكذلك استخدام الطاقة الشبابية التي تزخر بها أفريقيا، وضمان الأمن الغذائى بها.