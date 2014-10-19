إصابة نقيب شرطة أثناء تدخله لفض مشاجرة في مباراة الحمام والتحدي بمطروح

أعلنت مديرية أمن مطروح، السبت، إصابة أحد ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، بجرح قطعي بفروة الرأس، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين إداريي فريقي مركز شباب الحمام ونادي التحدي.

كان مدير أمن مطروح اللواء العناني حموده، تلقى إخطاراً يفيد بحدوث مشادة كلامية بين إداريي فريقي «الحمام» و«التحدي» قبل انتهاء المباراة التي جمعتهما على ملعب مركز شباب الحمام، تطورت إلى قيامهما بإلقاء الحجارة على بعضهم البعض دون حدوث إصابات بينهم.

وتدخلت القوات الأمنية المعينة لتأمين المباراة، والفصل بين الطرفين وتمت السيطرة على الموقف واستكمال المباراة، ونتج عن ذلك إصابة النقيب طارق محمد السطوحى معاون وحدة مباحث قسم شرطة الحمام بجرح قطعي بفروة الرأس، وتم نقله إلى مستشفى الحمام للعلاج.

وتم تأمين حكام المباراة ولاعبي الفريقين حتى مغادرة أرض الملعب، دون حدوث أية تداعيات أمنية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.