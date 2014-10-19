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«الصليب الأحمر» يزور المعتقلين السعوديين في سجن الناصرية بالعراق

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«الصليب الأحمر» يزور المعتقلين السعوديين في سجن الناصرية بالعراق «الصليب الأحمر» يزور المعتقلين السعوديين في سجن الناصرية بالعراق

    زار فريق من مكتب الصليب الأحمر الدولي سجن الناصرية بمحافظة ذي قار (جنوب بغداد) والذي يقبع بداخله 57 سجيناً سعودياً منهم 7 موقفين و50 آخرين محكوم عليهم بالسجن بين 10 سنوات و25 سنة أحكاماً جنائية مختلفة.

يتكون الفريق من خمسة أشخاص من جنسيات مختلفة يرافقهم (ايمانيول كولينو) منسق شؤون المحتجزين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعراق.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن د. سامي الصالح ل"الرياض" "إن الفريق قابل السجناء السعوديين، وأخذ منهم ثلاثين رسالة من أجل إرسالها إلى أسرهم بالمملكة العربية "، "وتم إرسال الرسائل لمكتب الصليب الأحمر بالكويت حتى ينقلها للهلال الأحمر السعودي ومن ثم تسليمها لذويهم".

وأضاف أن "الفريق حصل على أرقام هواتف أسر السجناء، وتم تسليمها لمسؤولي السجن حتى يتمكن السعوديون من التواصل مع ذويهم في المملكة خلال الفترة الحالية".

وذكر د. الصالح أن الزيارة جاءت بعد طلب من السفارة، مشيراً إلى مسؤولي فريق الصليب الأحمر أوضحوا له بأن الزيارات للسجناء ستكون شهرية كلما كانت الحالة الأمنية مستقرة، وتم تسليمهم استفسارات عن بعض المفقودين والسجناء السعوديين المتواجدين في سجون العراق لمعرفة كافة تفاصيلهم.

وأوضح أن الفريق وعدونا بزيارة خلال الشهر القادم ليتم تزويدنا في كل ما تم طلبه من معلومات عن أحوال وأوضاع السجناء، وتم التأكيد عليه بأن الاجتماع خلال الشهر القادم سيكون لمتابعة (هل تم الإجراء وتحقيق رغبات السجناء للتواصل مع ذويهم واطمئنان أسرهم أم لم يتم؟).

وأفاد د. الصالح أن السفارة تحرص أشد الحرص على سرعة تمكين السجناء من التواصل مع عوائلهم في المملكة، لافتاً إلى أن عدد السعوديين في سجون العراق حتى الآن غير معروف، والمؤكد لدينا ما بين 65 إلى 69 سجيناً سعودياً في سجون العراق، متوقعاً أن يكون الرقم أكثر من ذلك، حيث إن هناك أشخاصاً لا يريدون الكشف عن جنسياتهم.

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