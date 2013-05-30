أخبار عاجلة

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي -
الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن -
وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

قيادي إخواني:الحكومة تصر على أن نعيش فى “ميغة” من الفساد

Google+ Print
قيادي إخواني:الحكومة تصر على أن نعيش فى “ميغة” من الفساد قيادي إخواني:الحكومة تصر على أن نعيش فى “ميغة” من الفساد

قال النائب الاخوانى اشرف بدر الدين ان هناك اصرار لدى ان تستمر هذة “الميغة” الخاصة بحسابات الصناديق الخاصة مستمرة ،واوضح بدر الدين وانة يقصد الحكومة كاملة رئيس الوزراء ووزراءة ،ووجه بدر الدين تهديد للحكومة قائلا ان هذا الشهر هو اخر فرصة للحكومة لانهاء هذا الفساد ويجب ان يلتزموا بالتوصيات التى اتت فى تقرير مجلس الشعب العام الماضى ولم يتم العمل بها حتى الان والفساد فى هذا الباب يزكم الانوف وهناك حسابات خاصة للاشخاص الاعتبارية والجامعات والهيئات الاقتصادية والاذاعة والتلفزيون جاء ذلك خلال عقد لجنة الشئون المالية لاجتماع لمناقشة وضع الصناديق الخاصة فى الموازنة الجديدة للعام 2013-2014.

واكد بدر الدين اننا لازلنا حتى الان نرى اموالا تنفق فى هذة الصناديق يوميا وانا اول من قال ان الصماديق الخاصة تضم تريليون و700 مليار وهذا الرقم لم ابتدعة ولكنة مذكور فى تقرير الجهاز المركزى للحسابات وطالبت باستفسار من وزارة المالية حول الرقم ولم ترد علينا حتى الان وقال الفقى ان الرقم مبنى على خطئ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات