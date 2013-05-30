قيادي إخواني:الحكومة تصر على أن نعيش فى “ميغة” من الفساد

قال النائب الاخوانى اشرف بدر الدين ان هناك اصرار لدى الحكومة ان تستمر هذة “الميغة” الخاصة بحسابات الصناديق الخاصة مستمرة ،واوضح بدر الدين وانة يقصد الحكومة كاملة رئيس الوزراء ووزراءة ،ووجه بدر الدين تهديد للحكومة قائلا ان هذا الشهر هو اخر فرصة للحكومة لانهاء هذا الفساد ويجب ان يلتزموا بالتوصيات التى اتت فى تقرير مجلس الشعب العام الماضى ولم يتم العمل بها حتى الان والفساد فى هذا الباب يزكم الانوف وهناك حسابات خاصة للاشخاص الاعتبارية والجامعات والهيئات الاقتصادية والاذاعة والتلفزيون جاء ذلك خلال عقد لجنة الشئون المالية لاجتماع لمناقشة وضع الصناديق الخاصة فى الموازنة الجديدة للعام 2013-2014.

واكد بدر الدين اننا لازلنا حتى الان نرى اموالا تنفق فى هذة الصناديق يوميا وانا اول من قال ان الصماديق الخاصة تضم تريليون و700 مليار وهذا الرقم لم ابتدعة ولكنة مذكور فى تقرير الجهاز المركزى للحسابات وطالبت باستفسار من وزارة المالية حول الرقم ولم ترد علينا حتى الان وقال الفقى ان الرقم مبنى على خطئ.