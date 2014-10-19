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إطلاق نار على دوريات الأمن في العوامية واشتعال حريق محدود بأنبوب للنفط

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إطلاق نار على دوريات الأمن في العوامية واشتعال حريق محدود بأنبوب للنفط إطلاق نار على دوريات الأمن في العوامية واشتعال حريق محدود بأنبوب للنفط

الدمام - واس

    تعرضت دوريات الأمن أثناء أدائها مهامها بمدخل بلدة العوامية عند الثانية من صباح أمس، لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول ما نتج عنه اشتعال حريق محدود في أنبوب فرعي للنفط قرب الموقع. وقال الناطق الإعلامي لشرطة الشرقية ان الجهات المختصة باشرت الحريق على الفور وتم إخماده. كما باشر المختصون بشرطة محافظة القطيف إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها، واستكمال الإجراءات النظامية لكشف المتورطين بالجريمة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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