صندوق التنمية العقارية يعتمد دفعة قروض جديدة بقيمة 2.5 مليار ريال

وافق وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي على إصدار دفعة قروض عقارية جديدة تشمل تقديم (5149) قرضاً لبناء ما يقارب (6178) وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.

وبلغت قيمة هذه الدفعة أكثر من مليارين وخمس مئة واربعة وسبعين مليون ريال وتمثل الدفعة الرابعة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1435/1436ه.

وثمن الوزير الدعم المستمر الذي يلقاه الصندوق من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز حفظهم الله.

من جانبه أهاب مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي بجميع من شملتهم هذه الدفعة بضرورة مراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءاتهم والاستفادة من قروضهم وفقاً للمواعيد المحددة لهم. موضحاً انه يلزم جميع من صدرت لهم الموافقة سواء في هذه الدفعة أو في الدفعات السابقة ضرورة المراجعة للاستفادة من قروضهم أو التقدم للصندوق بطلب تعديل الموافقة. مشيراً إلى ان جميع من صدرت لهم موافقات سابقة قبل تاريخ 25/10/1435ه قد تم منحهم سنة كاملة تنتهي في 24 شوال 1436ه للاستفادة من قروضهم أو تعديل موافقاتهم في حين تم تحديد عام كامل لكل دفعة جديدة يصدرها الصندوق مستقبلاً.

مبيناً ان هذا الاجراء يهدف إلى الاستفادة من المبالغ الكبيرة المرتبط بها والتي لا يستطيع الصندوق تقديم قروض منها، وموضحاً أهمية العمل على تسريع إصدار الموافقات وإعطاء الفرصة لمن لديه جاهزية للاستفادة من القرض.