البنك الأهلي يطرح اليوم 500 مليون سهم موزعة على المواطنين ومؤسسة التقاعد

يبدأ اليوم الاحد الاكتتاب في 25% من أسهم البنك الأهلي، بما يعادل خمسمائة مليون سهم من أسهم البنك البالغة ملياري سهم، بسعر 45 ريالا للسهم، بقيمة اجمالية تبلغ 22.5 مليار ريال ويستمر لمدة أسبوعين تنتهي يوم الأحد 9 محرم 1436ه الموافق 2 نوفمبر 2014.

وسيتم تخصيص 300 مليون سهم من أسهم الاكتتاب للأفراد السعوديين، تعادل نسبة 15% من رأسمال البنك، بينما سيتم تخصيص 200 مليون سهم من أسهم الاكتتاب، تعادل 10% من رأسمال البنك، للاكتتاب بها من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.

ويعد الاكتتاب في البنك ثاني أكبر اكتتاب في العالم للعام 2014، بعد مجموعة علي بابا الصينية التي جمعت قبل شهر نحو واحد وعشرين مليارا وثماني مئة مليون دولار بعد بيع ثلاث مئة وعشرين مليون سهم، ويتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور نظراً لأهميته في السوق السعودية ودول الخليج ومنطقة الشرق الاوسط.

ويعد البنك اكبر بنك سعودي من حيث الموجودات البالغة 436 مليار ريال، وبنهاية النصف الاول من العام الحالي بلغت ارباحه 4.96 مليارات ريال اي مايعادل 2.48 ريال للسهم بنسبة نمو قدرها 15%، وهو مايعني ان مكرر ارباحه سيكون مغريا ويبلغ 9.1 مرات، ووصلت ودائع العملاء الى 346 مليار ريال ومحفظة الإقراض الى 206 مليارات ريال وحقوق المساهمين 46.4 مليار ريال.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري منصور الميمان إن طرح أسهم البنك يستمد أهميته من أهمية القطاع المصرفي في المملكة حيث إنه من أكثر القطاعات نمواً. ويمتلك البنك الأهلي التجاري خططا استراتيجية للأعوام القادمة تتميز بوضوحها وعمقها، وأضاف إن البنك الأهلي بنك رائد في تقديم الخدمات المالية المتميزة، ويأتي الاكتتاب في البنك الأهلي التجاري وهو أكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية، كخطوة مهمة يستكمل بها إدارج كافة البنوك السعودية المحلية الاثني عشر(12) المدرجة في سوق الأسهم السعودية. ومن المنتظر أن تلعب تلك الخطوة المهمة دوراً مؤثراً ومهماً في الاقتصاد الوطني، وتعزز من ثقة المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، حيث سيتيح ذلك أيضا فرصاً استثمارية اضافية للمواطنين السعوديين، ويضيف عمقاً استراتيجياً لسوق الأسهم بما يمثله من إضافة قوية للقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بوجه عام.

وأكد الميمان أن البنك الأهلي التجاري وبالتعاون مع جي آي بي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية،(المستشارين الماليين ومديري الاكتتاب)يعمل على إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة مع البنوك المستلمة بهدف استقبال طلبات المكتتبين والبنوك المستلمة هي مجموعة سامبا المالية، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض،والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني، مضيفاً أنه تم تسخير جميع الإمكانيات والقدرات التي ستتيح للمكتتبين من الأفراد إنجاز الاكتتاب بيسر وسهولة عبر فروع البنوك المستلمة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة أوعبر وسائلها الإلكترونية المتعددة والمتاحة على مدار الساعة طوال فترة الاكتتاب.