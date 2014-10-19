وزير الشؤون البلدية والقروية يعتمد تسعة جسور مشاة في تبوك‎

وقع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية محضر إنشاء خمسة جسور للمشاة في مدينة تبوك بتكلفة إجمالية بلغت (00000 247 ريال).

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك م. إبراهيم أحمد الغبان إن الأمانة قامت وخلال الأعوام المالية الماضية بطلب اعتمادات مالية لإنشاء جسور مشاة في الطرق الرئيسية ولم يتم اعتماد ذلك إلا في ميزانية العام المالي 1435/1434 وفور ذلك قامت الأمانة بالإجراءات اللازمة لترسيه المشروع والبدء بالعمل.

وأضاف المهندس الغبان بأنه وبعد انتهاء المراحل الأولى من طرح المشروع وبعد فتح المظاريف تمت ترسيته على أحد المقاولين وأثناء إجراءات الترسية وقبل استلام المقاول للمشروع قام بالانسحاب مما اضطر الأمانة إلى البدء في إجراءات ترسية المشروع على المقاول صاحب العطاء الثاني الأمر الذي تسبب في تأخير البدء بالمشروع.

مبيناً في الوقت ذاته بأنه سيتم البدء قريباً بالعمل على إنشاء الجسور الخمسة في عدد من المواقع من المدينة.

علماً بأنه تم اعتماد مشروع لإنشاء أربعة جسور أخرى خلال ميزانية هذا العام وسيتم البدء بالعمل بعد انتهاء إجراءات الترسية وتسلم المقاول لموقع المشروع ليصبح العدد الكلي للجسور تسعة جسور مشاة في مدينة تبوك بإذن الله.