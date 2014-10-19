21 شركة سعودية غذائية تعرض منتجاتها في السوق الفرنسي

تشارك 21 جهة سعودية في معرض سيال الدولي بباريس2014 ضمن جناح المملكة، والذي تشرف عليه هيئة تنمية الصادرات السعودية، حيث ينطلق المعرض اليوم الأحد وحتى 23 أكتوبر الحالي 2014م.

ويعد المعرض الذي يقام كل سنتين، من اكبر معارض الأغذية في العالم. ومن أكثر المعارض دخلا للمستثمرين، و يضم بين أروقته 19 قسماً و يحوي تحت سقفه حوالي 5,838 معرضاً من مختلف أنحاء العالم، و يتوقع أن يحظى بأكثر من 150 ألف زائر من مختلف دول العالم لزيارته، ويقدم المعرض فرصة لزواره للاطلاع على احدث المنتجات وأفضلها في السوق العالمي، ويركز بشكل خاص على التحديات الرئيسية التي تواجه هذه الصناعة في العالم وهو يتيح الفرصة للمنتجين والموزعين و الزوار للاطلاع على هذه المنتجات حول تحت سقف واحد.

وتأتي مشاركة هيئة تنمية الصادرات السعودية في المعرض بهدف إبراز المنتجات الوطنية السعودية وفتح أسواق محتملة للتصدير وبما يحقق تواصلا أكبر مع العملاء الحاليين و يفتح آفاقاً أوسع نحو العملاء المتوقعين، وصولا إلى فهم المتطلبات الخاصة بالعملاء مما يساعد على تطوير تلك المنتجات والخدمات لملاءمة متطلبات الأسواق المختلفة، كل ذلك يتيح الفرصة للتعرف على المنافسين والمنتجات المختلفة ويساعد على تطوير القدرات التنافسية لتلك المنشآت وذلك من خلال منصة مناسبة لترويج المنتجات السعودية كمعرض سيال الدولي، كما تتطلع الهيئة إلى توفير المزيد من الفرص الجديدة للتوسع عالميا للشركات المحلية وسط النموء الملحوظ في عدد من الأسواق الرئيسية حول العالم، والتي من أهمها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.