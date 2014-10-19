اقتراب مذنب أخضر من الكوكب الأحمر.. اليوم

جدة - ياسر الجاروشة

أفادت الجمعية الفلكية بجدة أن المذنب "سيدينغ سبرينغ" سيقوم باقتراب تاريخي من الكوكب الأحمر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2014 في ظاهرة تحدث مره كل مليون سنة. المذنب سيعبر قريباً جداً للمريخ عند الساعة 9:28 مساء بتوقيت مكة المكرمة ويكون على مسافة 140.000 كيلومتر فقط وهي تعادل حوالي ثلث المسافة بين الأرض والقمر، وهو يتحرك باتجاه المريخ بسرعة 125.000 ميل في الساعة. وبالمقارنة فقد كان المذنب " ليكسيل" اقرب مذنب يحلق قرب الأرض في التاريخ المسجل وكان على مسافة 6 مرات المسافة بين الأرض والقمر " 6×384.400 كيلومترات " وذلك في العام 1770 م. ويعتقد أن قطر نواة المذنب بين 0.8 إلى 8 كيلومتر. إضافة إلى ذلك أن الغيمة الضبابية التي تحيط بنواة المذنب هي بعرض حوالي 160.000 كيلومتر، وذيله يمتد مسافة حوالي 480.000 كيلومتر. وسوف يرصد المريخ في سماء السعودية بعد غروب الشمس وحلول ظلمة الليل في الأفق الجنوبي الغربي حيث سيظهر للراصد بالعين المجردة كنجم احمر، ونظرا لان المذنب خافتا جدا حيث لمعانه من المرتبة " 12 " فهناك حاجة لاستخدام تلسكوبات ذات أقطار متوسطة و كاميرات تصوير رقمية لرصد المذنب لعدة ليالي مقبلة حيث سيكون أمام مجموعه نجوم الحواء ويلاحظ اللون الأخضر للمذنب وهو نتيجة الغازات المتدفقة من نواته والتي تشكل الغلاف الخارجي وتلك الغازات تحتوي على غاز " السيانوجين " السام وغاز ثنائي الكربون، وكليهما يتوهج باللون الاخضر تحت تأثير ضوء الشمس. ويعتبر المذنب "سيدنغ سبرينغ " مختلفاً قليلاً عن المذنبات السابقة، فهو مذنب قادم من سحابة أورت البعيدة جدا والتي تقع على مسافة حوالي 50.000 وحدة فلكية من الشمس. " الوحدة الفلكية هي معدل المسافة بين الشمس والأرض وتساوي حوالي 150 مليون كيلومتر". جدير بالذكر أن المذنب سوف يستمر المذنب في مساره إلى أن يصل نقطة الحضيض وهي اقرب نقطة إلى الشمس " في 25 أكتوبر 2014.