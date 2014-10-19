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رئيس الزمالك يؤكد تجميد التعامل مع جابر وتوفيق بعد رفض التجديد

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رئيس الزمالك يؤكد تجميد التعامل مع جابر وتوفيق بعد رفض التجديد رئيس الزمالك يؤكد تجميد التعامل مع جابر وتوفيق بعد رفض التجديد

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انتهاء المهلة التي تم منحها للثنائي عمر جابر وأحمد توفيق من أجل تجديد تعاقدهما مع الفريق الأبيض والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري .

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات للصحفيين “عمر جابر وأحمد توفيق خارج حسابات الزمالك ولن نقوم بالتجديد لهما خلال الفترة القادمة بعد رفضهما التجديد للنادي خلال الفترة التي حددها الجهاز الفني الحالي، وأيضا رفض التجديد خلال فترة تواجد التوأم حسن في قيادة الزمالك الذى يمتلك أكثر من بديل للثنائي جابر وتوفيق ورحيلهما لن يؤثر على النادي الأبيض وسيتم تجميد الثنائي خلال الفترة القادمة إلى حين وصول عرض في يناير القادم من أجل الرحيل “.

وأوضح مرتضى منصور “لا أهتم بأنباء توقيع الثنائي للنادي الأهلي، وإذا أرادا الإنتقال للنادي الأهلي فلا مانع”.

أ ش أ

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