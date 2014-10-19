حسام عيسى: عودة الحزب الوطني على يد “أحمد عز” عار.. وتمنح شرعية للإخوان

قال الفقيه القانوني، نائب رئيس الوزراء السابق حسام عيسى، إن عودة الحزب الوطني المنحل، على يد القيادي السابق في الحزب، أحمد عز، “تعطي شرعية لجماعة الإخوان”، وأنه من العار حدوث ذلك.

ودعا في برنامج “صالون التحرير” مع الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، ليلة السبت، إلى إنشاء المفوضية المصرية للشفافية ومكافحة الفساد، باعتبار إنشاءها “شرطا أساسيا لاسترداد الأموال المنهوبة في الخارج” واصفا مصر بأنها “سداح مداح للفساد”.

قال عيسى إنه من الواجب التفرقة بين الفساد الصغير و الكبير، واعتبر أن ظاهرة الصناديق الخاصة “تعني العودة لما قبل الدولة الحديثة”، وأن الفساد يؤدي إلى تحلل الدول، من جهة، وهو نتيجة لتحللها من جهة أخرى.