بالفيديو - أهلي جدة يسقط النصر في أول ظهور لعبد الشافي

نجح الأهلي في التغلب على النصر بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين.

جاء هدفا الأهلي عن طريق الإسباني داني كوينتانا في الدقيقة 45 والسوري عمر السومة في الدقيقة 49.

بينما سجل محمد السهلاوي هدف النصر الوحيد خلال اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 47.

وبهذه النتيجة، يرفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 15 نقطة ليصعد إلى المركز الخامس، فيما يتلقى النصر أول هزيمة له خلال هذا الموسم ليفقد الصدارة ويتراجع إلى المركز الثالث.

ويعد هذا اللقاء هو الظهور الأول لمحمد عبد الشافي نجم نادي الزمالك المنتقل على سبيل الإعارة إلى أهلي جدة.

وشهدت المباراة تألق عبد الشافي الذي شكل خطورة على مرمى النصر وكاد أن يهدي فريقه هدفا لولا سوء التوفيق.

ونجح الأهلي رفقة عبد الشافي في تحقيق أول فوز على فريق منافس بشكل مباشر على اللقب إذ سبق له التعادل مع الهلال والشباب خلال الجولات الماضية.

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