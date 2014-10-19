محمد هاني.. استراتيجية الأهلي

محمد هاني .. اسم شاب جديد ظهر لأول مرة مع الأهلي في الفوز على اتحاد الشرطة 3-0، ليواصل الفريق الأحمر استراتيجية الاعتماد على اللاعبين الشباب.

وسجل هاني مشاركته الأولى مع الفريق الأول للنادي الأحمر، وأظهر أنه مشروع ظهير أيمن مبشر رغم الدقائق القليلة التي لعبها.

وقال علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة بالأهلي للصحفيين: "الاعتماد على اللاعبين الشباب استراتيجية النادي في السنوات المقبلة، بصرف النظر طبعا عن صفقات شراء اللاعبين المميزين".

وتابع "محمد هاني استكمال لسياسة الدفع بالناشئين المستمرة طوال الوقت".

الأهلي قدم العديد من المواهب على مدار المواسم الثلاث الماضية، وأصبحت الآن ضمن القوام الأساسي للمنتخبات المصرية.

عمرو جمال

حصل جمال على فرصته لأول مرة مع الأهلي في مواجهة غزل المحلة في مايو 2013 تحت قيادة محمد يوسف، واستغل المهاجم صاحب الـ21 عاما وقتها هذه الفرصة بأفضل شكل وسجل هدفا.

وحافظ من وقتها جمال على موقعه في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر، ونجح بشكل رائع في قيادة الخط الأمامي نحو التتويج بالدوري الموسم الماضي والسوبر الإفريقي.

وبات جمال هو المهاجم الأساسي لمنتخب مصر.

محمود تريزيجيه

حاز تريزيجيه على فرصته مع الفريق الأحمر الأول في 2012 تحت قيادة حسام البدري، عندما قرر قيده في القائمة الإفريقية.

وتألق تريزيجيه وقتها في معسكر إعدادي للفريق في تركيا قبل بداية الموسم، ليبدأ البدري في الاعتماد عليه.

وحافظ تريزيجيه من وقتها على موقعه مع الأهلي.

كريم بامبو

حصل بامبو على فرصته مع الفريق الأول للأهلي تحت قيادة حسام البدري، بعدما ضمه النادي الأحمر من الجونة ليلعب مع فريق تحت 19 عاما ويفوز معه بدوري الشباب.

ولكن جماهير الأهلي حفظت اسم بامبو، بعد مساهمته الفعالة في فوز الفريق الأحمر بالدوري الموسم الماضي.

رمضان صبحي

أخر الوجوه الشابة التي قرر عليها الأهلي الاعتماد عليها كان رمضان صبحي صانع الألعاب صاحب الـ17 عاما والذي شارك لأول مرة مع الفريق الأول تحت قيادة محمد يوسف في مباراة أمام غزل المحلة.

وساهم اللاعب الملقب بـ"خليفة محمد أبو تريكة" في فوز الفريق الأحمر بالدوري الموسم الماضي.