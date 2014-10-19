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باتشيكو لا يفهم.. كيف يفوز الزمالك بالستة، ثم لا يسجل بعد ذلك!

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باتشيكو لا يفهم.. كيف يفوز الزمالك بالستة، ثم لا يسجل بعد ذلك! باتشيكو لا يفهم.. كيف يفوز الزمالك بالستة، ثم لا يسجل بعد ذلك!

معضلة تستعصي على فهم جيمي باتشيكو المدير الفني البرتغالي المخضرم.. كيف يفوز الزمالك بستة أهداف في مباراة، ثم يفشل في التسجيل خلال لقائين تاليين.

باتشيكو حل ضيفا على قناة CBC Extra بعدما خاض أول تدريب له مع الزمالك اليوم السبت.

وجاء باتشيكو خلفا للمدير الفني حسام حسن، الذي قاد الفريق في الدوري للفوز على طلائع الجيش بستة أهداف، ثم تعادل مع اتحاد الشرطة سلبا، وبالنتيجة نفسها أنهى لقاء الداخلية.

وقال باتشيكو: "لا أفهم، كيف فاز الزمالك بستة أهداف في أول مباراة، ثم بعد ذلك لم يستطع أن يسجل".

وتابع المدرب البرتغالي "هذا ما سنبحث عنه وسأحاول التعرف على أسبابه في الأيام المقبلة".

وأضاف "ما يهم كذلك هو التحكم في الضغوط الكبيرة الملقاة على كاهل الزمالك للفوز بالدوري، إذ لم يستطع حصد اللقب منذ سنوات".

أخر مرة توج فيها الزمالك بالدوري كان في موسم 2003-2004، ومن ذلك الحين يسيطر الأهلي على البطولة المحلية الأهم في .

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