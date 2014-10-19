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باتشيكو عن علاقته بالزمالك: تماما مثل علاقات الزواج

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باتشيكو عن علاقته بالزمالك: تماما مثل علاقات الزواج باتشيكو عن علاقته بالزمالك: تماما مثل علاقات الزواج

تحدث البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك عن علاقته بفريقه الجديد، مشبها الأمر بعلاقات الزواج.

باتشيكو تولى مسؤولية الزمالك بعد 3 مباريات للفريق الأبيض في الدوري المصري لعبها تحت قيادة المدير الفني الذي تمت إقالته حسام حسن.

وحل باتشيكو ضيفا على قناة CBC Extra مساء السبت للتحدث لأول مرة في لقاء مطول مع الإعلام المصري.

وقال باتشيكو عن سؤال حول علاقته بالزمالك: "تماما مثل الزواج".

وأوضح "اليوم الأول غير الاسبوع الأول، غير الشهر الأول، غير بعد ذلك".

وتابع موافقا على كلمات الإعلامي مجدي الجلاد الذي أدار الحوار "نعم.. الآن أنا في شهر العسل مع الزمالك".

وأضاف المدرب البرتغالي "الآن هناك قبلة عند بداية اليوم، وقبلة في أخر اليوم. نحتاج لوقت".

وأتم "كل ما أريد قوله أن شخصية رئيس النادي مميزة.. وأن المطلوب من اللاعبين هي الثقة في الجهاز الفني، جميعنا سنعمل كأسرة واحدة، ومع الوقت ستظهر النتيجة بلا شك".

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