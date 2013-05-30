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وقفة لطلاب الاشتراكيين الثوريين بدمياط لإقالة مدير التعليم الثانوي العام

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وقفة لطلاب الاشتراكيين الثوريين بدمياط لإقالة مدير التعليم الثانوي العام وقفة لطلاب الاشتراكيين الثوريين بدمياط لإقالة مدير التعليم الثانوي العام

كتب : سهاد الخضري الخميس 30-05-2013 11:04

ينظم طلاب الاشتراكيين الثوريين بدمياط، وقفة أمام مديرية التربية والتعليم، ظهر غد للمطالبة بإقالة رضا مسعد مدير التعليم الثانوي العام، إعادة هيكلة الوزارة، والحرص على أن تعمل الهيئة المقبلة على رفع كفاءة التعليم وتفعيل مجانيته، وتجريم أي شكل من أشكال الإهانة سواء لفظية أو جسدية للطلاب داخل المدارس.

كما يطالب المتظاهرون بإنشاء مجلس استشاري طلابي يختص بالموافقة أو رفض المقترحات الجديدة لتطوير التعليم، إعادة النظر في توزيع درجات الصف الثالث، وإلغاء قرار حظر العمل السياسي داخل المدارس، والسماح بتكوين أسر طلابية بالمدارس.

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