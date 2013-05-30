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"تمرد" الغربية تواصل انتشارها وتجمع 630 ألف توقيع

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"تمرد" الغربية تواصل انتشارها وتجمع 630 ألف توقيع "تمرد" الغربية تواصل انتشارها وتجمع 630 ألف توقيع
مؤتمر مساء اليوم بحضور أعضاء من اللجنة المركزية

كتب : رفيق ناصف وأحمدفتحي الخميس 30-05-2013 11:11

يواصل أعضاء حملة "تمرد" بمحافظة الغربية، جهودهم لجمع أكبر عدد من توقيعات المواطنين على استمارات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، قبل تظاهرات 30 يونيو المقبل، حيث يقوم أعضاء الحملة بالتواجد في الشوارع والميادين، بالإضافة لتواجدهم أمام أبواب مجمع الكليات بسبرباي والمجمع الطبي بطنطا مستغلين امتحانات طلاب الجامعة للحصول على توقيعاتهم.

وأكد أحمد الجمال، مسؤول الحملة بطنطا، أن أعضاء الحملة، تمكنوا على مستوى مدن وقرى المحافظة من جمع نحو 630 ألف توقيع منذ بدء الحملة.

ولفت إلى أنه سيتم عقد مؤتمر مساء اليوم، بمدينة سمنود، يحضره أعضاء الحملة بالمحافظة، وعدد من أعضاء الحملة باللجنة المركزية باالقاهرة؛ لمناقشة آخر التطورات والعدد الذي وصلت له الحملة بالمحافظة ووضع خطة للأيام المقبلة التي ستشهد مجهودًا أكبر فى جمع التوقيعات من المواطنين مضايقات أكبر لأعضاء الحملة من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدين مرسي وكل من يريد فشل الحملة.

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