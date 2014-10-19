وزارة الداخلية تحصد 14 جائزة تميز في «ستيفي العالمية»

حصدت وزارة الداخلية «14» جائزة ضمن جائزة «ستيفي العالمية»، في دورتها الحادية عشرة بفرنسا، والتي تعد أرفع جائزة دولياً في مجال الإبداع والتميز المؤسسي والأعمال الدولية.

ودوّن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عقب فوز وزارة الداخلية بـ 14 جائزة من جوائز "ستيفي العالمية": «هذا مازرعته يداك سيدي القائد.. وهاهي جهودكم تؤتي ثمارها كل حين».

وعلق سموه على صورة للعقيد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان وهو يتسلّم إحدى جوائز ستيفي قائلا: «أبناء الإمارات يرفعون راية الإمارات عالمياً».

وفاز اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، بجائزة «فئة الرئيس التنفيذي المتميز لتقنية المعلومات».

كما فاز العميد سلطان يوسف النعيمي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة في فئة إدارة خدمة العملاء؛ وفئة «الرئيس التنفيذي للعام 2014 »، وفاز العقيد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير شرطة المناطق الخارجية بشرطة أبوظبي، في فئة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية.

التنافسية العالمية

ويعزز ذلك الفوز مكانة الوزارة في مؤشرات التنافسية العالمية على نحو يسهم في الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، ومنظومة التطور والازدهار في قطاعات «الداخلية».

وتفصيلاً، فقد فازت الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات في «فئة الإدارة الإلكترونية المتميزة»، وإدارة الدعم الفني بالخدمات الإلكترونية بفئة «إدارة الدعم الفني المتميزة»، وفاز الفريق التقني المتميز بإدارة الدعم الفني في فئة الفريق التقني المتميز.

وفازت شرطة أبوظبي في فئة المنظمة الحكومية غير الربحية، وفئة «فريق الموارد البشرية»، وفاز مكتب الاتصال الشرطي بواشنطن في فئة المنظمة الحكومية غير الربحية، كما فاز في فئة فريق خدمة العملاء، وفئة المنظمات غير الربحية وفاز مكتب الاتصال الشرطي بلندن في فئة فريق الدعم، وفئة «الفريق الإداري المتميز».

وجرى تسليم الجوائز في احتفالية أقيمت لهذه الغاية في فرنسا، بحضور مؤسسات دولية وشخصيات فازت بفئات الجائزة العالمية التي تقدمت إليها أكثر من 50 دولة ومنظمة وشركات كبرى ومصانع بأكثر من 3 آلاف و500 ملف للمنافسة على فئاتها المختلفة.

وحضر الاحتفال وتسلم الجوائز وفد من وزارة الداخلية برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي؛ مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، والعقيد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير شرطة المناطق الخارجية بشرطة أبوظبي، والعقيد صلاح أحمد مريش، والمقدم محمد سالم مولى، والمقدم محمد شيبان الريح، والرائد سالم عبد الله صقر.