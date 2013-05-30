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"الحرية والعدالة" يتهم "تمرد" الإسكندرية بالاعتداء على أحد قياداته

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"الحرية والعدالة" يتهم "تمرد" الإسكندرية بالاعتداء على أحد قياداته "الحرية والعدالة" يتهم "تمرد" الإسكندرية بالاعتداء على أحد قياداته
الحملة: الجماعة تحاول تشويهنا وإلصاق أعمال العنف بنا لعجزها عن مواجهة تزايد التوقيعات

كتب : حازم الوكيل الخميس 30-05-2013 11:22

اتهم حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، عددًا من أعضاء حملة تمرد، بالاعتداء علي مصطفى السيد، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في منطقة الرمل، ما أصابه في الرأس بعدة طعنات، أثناء اشتباك نشب بين شباب من الطرفين أثناء جمع توقيعات الحملة في مرور القيادي الإخواني.

وقال عاطف أبوالعيد، المسؤول الإعلامي للحرية والعدالة في الإسكندرية، إن الحزب يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة المتورطين في الاعتداء على القيادي الإخواني، داعيًا جميع أطراف العملية السياسية للابتعاد عن العنف وانتهاج الأساليب المشروعة في التعبير عن الرأي وممارسة حقوقهم السياسية.

وقال أحمد إبراهيم، القيادي بالحملة ومنسقها في غرب الإسكندرية، لـ"الوطن"، إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول تشوية "تمرد" الفكرة والأفراد وإلصاق أعمال العنف بها، بعد عجزها على مواجهة تزايد التوقيعات الشعبية المطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

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