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وقفة لعمال شركة منسوجات بالإسكندرية احتجاجا على تجاهل مطالبهم

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وقفة لعمال شركة منسوجات بالإسكندرية احتجاجا على تجاهل مطالبهم وقفة لعمال شركة منسوجات بالإسكندرية احتجاجا على تجاهل مطالبهم
إحدى العاملات: الشركة منذ أن تحولت لشركة مساهمة يتم تخريبها وإقصاء عمالها

كتب : رحاب عبد الله منذ 10 دقائق

نظم المئات من العاملين بشركة كابو للمنسوجات بالحضرة بالإسكندرية، صباح أمس، وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم بالمنشية طريق الكورنيش احتجاجا على تجاهل مطالبهم التي رفعوها منذ أكثر من أسبوعين وما أسموه بمحاولات رئيس مجلس الإدارة عمرو الشرنوبي لتخريب الشركة وتصفيتها.

ورفع العمال اللافتات ورددوا الشعارات التي تؤيد مطالبهم ومنها" يا كابو تكية.. سرقوكي الحرامية، ويا شرنوبي قول الحق.. أنت ظالم ولا لا، والإضراب مشروع مشروع.. ضد الفقر وضد الجوع، الإضراب السلمي سلاح.. في إيد العامل والفلاح، زي ما هي زي ما هي.. شالوا حرامية وجابو حرامية، الشرنوبي فين.. عمال أهم".

وقالت إيمان هريدي، إحدى العاملات بالشركة، إن الشركة منذ أن تم تحويلها من القطاع العام إلي شركة مساهمة والمساهمون الجدد يحاولون تخريبها وتقصية العمال، حتى أن رئيس مجلس الإدارة الجديد الذي تولى إدارتها 2009 اتخذ إجراءات تعسفية ضد العمال، وصلت إلى حد إيقاف العمل داخل الشركة، من خلال عدم إدخال خامات لتخزين المصانع.

وأضافت هريدي، أنه يتم تحرير ميزانيات خاطئة بخصوص الشركة يتم خلالها خصم أرباح التصدير حتى تظهر الشركة في مأزق الخسارة، ويسهل تصفياتها، فضلا عن إهدار المال العام لها من خلال دفع رواتب مرتفعة جدا لكبار العاملين والعمالة الأجنبية تتجاوز المليون جنيه شهريا، وتم بيع جراج الشركة بـ7 ملايين جنيه رغم أن سعره الحقيقي 25 مليون جنيه.

وأوضحت أنه تم تقديم بلاغات وشكاوى إلى محافظ الإسكندرية ووزير القوى العاملة والمحامي العام وتحرير عدة محاضرات بقسم شرطة باب شرق من بينها المحضر رقم 4273 إداري باب شرق، اتهم فيه العاملون رئيس مجلس الإدارة بوقف الأعمال داخل المصنع والامتناع عن صرف رواتب العمال.

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