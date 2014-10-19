دنيا بطما تعلق على نتيجة برايم ستار اكاديمي الأخير

تفوّقت المغربية ابتسام بنسبة كبيرة في نهاية البرايم السادس من ستار أكاديمي في موسمه الـ10 بحصولها على 75 في المائة مسجّلة أعلى نسبة تصويت لحدّ الآن.

ويبدو أنّ نجمة أراب أيدول دنيا باطما كانت تتابع البرايم، إذ فور إعلان النتائج، كتبت دنيا في صفحتها الرسمية على تويتر:

"مبروك ابتسام تسكت تصويتنا ما راح عالفاضي أشكركم يا غاليين الله لا يحرمني منكم".

تجدر الإشارة إلى أنّ العديد من النجوم والفنانين الشباب، الذين كانوا قد طلبوا من متابعيهم التصويت لابتسام تسكت في ستار أكاديمي، قد هنّأوا ابتسام على تفوّقها أمام الطالبين: السوري إسماعيل والمصرية شرين.

وكان من بين المشجّعين زينب أسامة، نجمة ستار أكاديمي في موسمه السابق، والفنان الشاب بدر سلطان.

من جهتها، شكرت الأخت الكبرى لابتسام كلّ من صوّت لابتسام والفنانين، الذين شاركوا في الحملة، وأرسلت شكراً خاصّاً لعائلة التونسيّة غادة وعائلة عبد السلام، الذين لم يتردّدوا في المبادرة بالتصويت، على حدّ قولها.