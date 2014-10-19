مايكل جاكسون الأكثر جنياً للأرباح بـ 140 مليون دولار

احتلّ النجم الراحل Michael Jackson لائحة المشاهير الراحلين الأكثر جنياً للأرباح "highest-earning dead celebrities" لعام 2014، محققاً 140 مليون دولار.

وذكرت مجلة Forbes أنّ ملك البوب الراحل Jackson، الذي كسر الأرقام القياسية في تضخم ثروته بعد وفاته، تصدّر اللائحة للعام الثاني، على التوالي، بإيرادات بلغت السنة الماضية 160 مليون دولار.

Michael Jackson، الذي توفّي عام 2009، حقّق المركز الأول ضمن النجوم الأكثر جنياً للأرباح في عام 2011، وقدرّت ثروته حينها بـ 170 مليون دولار.

وفي ما يأتي ترتيب مراكز النجوم الذين وردت أسماؤهم ضمن اللائحة:

المركز الثاني: Elvis Presley بـ 55 مليون دولار

المركز الثالث: Charles Schulz بـ 40 مليون دولار

المركز الرابع: Elizabeth Taylor بـ 25 مليون دولار

المركز الخامس: Bob Marley بـ 20 مليون دولار

المركز السادس: Marilyn Monroe بـ 17 مليون دولار

المركز السابع: نجم فرقة Beetles الفنان John Lennon بـ 12 مليون دولار

المركز الثامن: Albert Einstein بـ 11 مليون دولار

المركز التاسع: Theodor Geisel بـ 9 ملايين دولار

المركز العاشر: Bruce Lee بـ 9 ملايين دولار

المركز الحادي عشر: Steve McQueen بـ 9 ملايين دولار

المركز الثاني عشر: Bettie Page بـ 9 ملايين دولار

المركز الثالث عشر: James Dean بـ 7 ملايين دولار

من هم أغنى رجال العالم؟

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