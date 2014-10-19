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أحلام تغيّر "استراتجيتها" في "أراب أيدول"

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أحلام تغيّر "استراتجيتها" في "أراب أيدول" أحلام تغيّر "استراتجيتها" في "أراب أيدول"

الأحد 19-10-2014 16:05

بدت لافتة طلّة الفنانة أحلام في حلقة الأمس من برنامج "أراب أيدول"، وكذلك علاقتها بزملائها في لجنة التحكيم، خصوصاً بنانسي عجرم، على الرغم من اختلاف الرأي بين الأعضاء الذين تباينوا في تقييم بعض الأصوات، باعتبارها مسألة تتعلق بالذوق الشخصيّ لكلّ فنان.
أحلام في حلقة الأمس لم تكن تُشبه أحلام التي نعرفها سابقاً. ومن يتابع الصور التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في الأشهر الاخيرة، لا بدّ له من أن يُلاحظ تغييراً جذريّاً طرأ على شكلها الخارجيّ، من خلال حرصها على ارتداء ملابس عصريّة و"سبور". فهي اختارت مثل الجينز الأبيض الممزّق في إحدى الإطلالات، كما ظهرت بـ"شروال" فضفاض في الحلقة الماضية من برنامج "أراب أيدول"، مما يعني أنها قرّرت أن تبتعد عن الإطلالات المتكلّفة التي عرفت بها سابقاً.
أمّا في حلقة الأمس من برنامج "أراب أيدول"، وهي الحلقة الأولى من العروض المباشرة. فقد اعتمدت أحلام "لوك" شبابياً، ولا شكّ في أنها كانت متميّزة وموفّقة في تلك الإطلالة البعيدة عن التكلّف والبهرجة، سواء لناحية ارتدائها ملابس "كاجوال" أو لناحية المكياج أو التسريحة الناعمة والبسيطة التي بدت منسجمة جداً مع ملابسها. وقد نشرت أحلام على موقعها الخاصّ على "إنستغرام " صورة تظهر فيها صورة تسريحتها المستوحاة من عارضة كانت برفقة المصمّم العالمي كارل لاغرفيلد.

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سيدتي