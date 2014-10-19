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زينة تجبر أحمد عز على الهروب وهو يستعدّ لمفاجأة

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زينة تجبر أحمد عز على الهروب وهو يستعدّ لمفاجأة زينة تجبر أحمد عز على الهروب وهو يستعدّ لمفاجأة

السبت 18-10-2014 16:25

تردّد على نطاق واسع أمس أنّ الفنان المصري أحمد عز ترك منزله في حيّ المعادي لتلقيه بعض التوبيخات من جيرانه بشكل غير مباشر، بسبب قضية إثبات النسب التي أقامتها عليه الممثلة زينة، وانتقل للسكن في مكان آخر. لكنّ "سيدتي نت" علمت من مصادر مقرّبة من زينة أنّ السبب وراء نقل مكان سكنه هو رغبته في الهروب من الإنذارات القضائية التي يتلقاها بشكل دائم، ليكرّر عزّ ما فعله في بداية القضيّة، حينما ترك منزله وانتقل للإقامة في فندقٍ، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي. ولكن بعض العاملين في الفندق سرّبوا خبر وجوده لديهم إلى بعض الصحافيين.
على الجانب الآخر، نقلت تصريحات لعزّ فيها تهديد مستتر، بعد أن تمّ سؤاله عن رأيه في عقد الزواج الذي تمّ تداوله، وفيه تأكيد لزواجه السابق من المطربة المصرية أنغام، فكان ردّه:"الصبر جميل"؛ وهو ما يعني إنه يعلم جيّداً أنّ زينة ومحاميها عاصم قنديل هما من سرّبا العقد، وإنّه يستعدّ لمفاجآت، يُشير إليها هذا الردّ الذي يحمل في طيّاته الكثير.

 

ماذا قالت أنغام عن وثيقة زواجها من أحمد عز؟

 

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