"أراب أيدول": لا فكرة لوائل عن الإنتاج وأحلام تتنكّر لديانا حداد

فاجأ كلّ من أحلام ووائل كفوري الجمهور المتابع لبرنامج "أراب أيدول" بطريقتيهما في التصرّف على الهواء مباشرة. فقد اعترضت على عدم وجود شاشات على المسرح ليتمكّن المشترك من سماع صوته، ولكي لا يفقد تركيزه وهو يؤدّي أغنيته. ثمّ خلال الفاصل الإعلاني، أكملت أحلام موجة اعتراضاتها، باعتلائها خشبة المسرح وصراخها، حيث تجمّع القيّمون على البرنامج وشرحوا لها أنّ أحدث التقنيات المتعلّقة بالصوت والصورة تُستخدم في البرنامج، بالرغم من أنّ ذلك لم يُجدِ نفعاً مع أحلام، التي بدت شديدة العصبية والتوتر، وأصرت على ما تريد. وأمام إصرارها، لم يكن من القيّمين إلا أن وعدوا أحلام بأن يتمّ تصحيح الأمر في المرات المقبلة كي ترضى، لأنّه لم يتمّ وضع أيّ شيء على المسرح.

وعلى الرغم ممّا تقوم به أحلام، تبقى هي العضو الأكثر فاعليّة في لجنة "أراب أيدول"، وفقاً لاتفاق الجميع، الذين يعتبرونها "دينامو" لجنة التحكيم، لاسيما بعد أحدث ابتكاراتها التي قدّمتها عن طريق البطاقات الملوّنة، التي كانت كفيلة بإضافة نكهة إلى التعليقات، في وقت تُعتبر تعليقاتها على أداء المشتركين، في نظر البعض، الأقوى والأفضل والأبعد عن التمييز. فهي تعطي كلّ موهبة حقّها، فمن يحتاج إلى المدح تمدحه، ومن يخطىء لا تغفر له.

وبعد أن كانت تصف في العام الماضي العراقية الكردية برواس حسين بأنّ "إحساسها يجب أن يدرس"، اعتبرت أنّ مواطنها عمار الكوفي "مدرسة تغنّي في "أراب أيدول"، فهل من سرّ لدعم أحلام المواهب الكردية؟!

أحلام تناست ديانا حداد

وبعد أن كانت أحلام قد تسلّمت جائزة "فارسة الجودة" في احتفاليّة اليوم العالمي للجودة، في دورته الـ12، التي أقامتها منظمة الجودة العالمية "ISO" في دبي، لتكون ثاني مطربة عربية تُمنح هذا الشرف بعد ديانا حداد، التي تسلّمت الجائزة إلى جانب الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن فئة الغناء العربي، والفنانين المصريين: ليلى علوي، وإلهام شاهين، ومحمود عبد العزيز، وماجد المصري، قالت خلال البرنامج، بعد تقديم أنابيلا التهنئة لها: "أنا المطربة العربية الأولى التي تنال هذه الجائزة". أفتُراها نسيت أحلامُ ديانا التي حصلت على هذه الجائزة في عام 2012 وتنكرّت لها، أم سقط منها هذا الأمر سهواً؟!.

هل أحلام مغرورة فعلاً؟

عندما تكلّمت أحلام عن الغرور في الحلقة، قالت: "أنا لست مغرورة وربّي أعطاني هذا الوجه. وأنا متواضعة مع الناس المتواضعين، والغرور مقبرة أيّ فنان". والقول الممكن لنا هنا كمتابعين للبرنامج: إنّ أحلام هي الفنانة الوحيدة التي تذهب إلى المشتركين وتحتضنهم وتتكلّم معهم وتلتقط الصور معهم، على عكس باقي أعضاء اللجنة الذين لا يصدّقون انتهاء الحلقة ليهرعوا إلى الكواليس.

خطأ وائل

كان لافتاً ما قاله الفنان وائل كفوري بعد غناء المشترك محمد حسين، حيث قال له: "إنك فنان. ولكن ما ينقصك شركة إنتاج"، فهل وائل فعلاً لا يعلم أن المشتركين سبق ووقعوا عقوداً مع شركة "بلاتينيوم ريكوردز"، التي تتولى إدارة أعمالهم بعد انقضاء دورة البرنامج الحالية. وقد جعل تصرف وائل الكثيرين يستغربون ما قاله. وقد كان الأفضل على الأقلّ أن ينتبه إلى الكلام الذي يقوله.

نانسي تستعين بمرآة أحلام

نانسي عجرم الأكثر هدوءاً لغاية الآن بين أعضاء لجنة التحكيم بعد حسن الشافعي. فهي خلال الفواصل الإعلانية تكتفي بالتقاط الصور مع المعجبين الذين يتدافعون إليها، أو تقوم باستعارة مرآة أحلام للاطلاع على شكلها، كما صرخت بصوت عال: "أريد وضع أحمر الشفاه".

اليمن تدعم وليد الجيلاني

كان لافتاً حضور رئيس ملتقى الرقي والتقدّم اليمني يحيى صالح في الستوديو لتقديم الدعم للمشترك اليمني وليد الجيلاني. وقال صالح لـ"سيدتي نت": "إننا ندعم الفنّ بشكل عام، ونحرص على أن نحضر كفعاليات لنقدّم الدعم لابن بلدنا، ونطلب من الجمهور أن يصوّتوا له لأنّه يستحق. إضافة إلى أننا مع هذه البرامج التي تجمع المواطنين العرب وتُدخل شيئاً من الفرحة في ظلّ الوضع المأساوي. وهي توحّد العرب على الشاشة على الأقلّ".

كواليس:

أحلام ترتدي نظارة طبيّة كلما أرادت أن تُمسك الكاميرا لرؤية صورها.

الحضور كان يتفق كثيراً مع رأي أحلام في كثير من الأوقات ويقول إنها هي الأساس في اللجنة.

المشترك مؤمن خليل سبق له أن شارك في أوبريت الضمير العربي ووقتها كتب بمشاركة "الطفل مؤمن".

الكثير من الحضور شبّه المشتركة الفلسطينية منال موسى بالممثلة السورية أمل عرفة.

زوج أحلام مبارك الهاجري يطلب منها ترك الكاميرا والتركيز على غناء أحد المشتركين.

وائل كفوري لا يهدأ في مكانه خلال الفواصل الإعلانية.



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