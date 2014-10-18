شرطة كاليفورنيا تعثر على جثة طالب سعودى مفقود منذ شهر

قالت الشرطة الأمريكية إن جثة رجل عثرت عليها في طريق بمدينة صحراوية في جنوب كاليفورنيا هي لطالب جامعي سعودي فقد في سبتمبر الماضى.

وذكرت شرطة لوس أنجليس أن عبد الله عبد اللطيف القاضي (23 عاما) شوهد للمرة الأخيرة في منزله بضاحية ريسيدا في المدينة يوم 17 سبتمبر أيلول. وانتشلت السلطات جثته على بعد 200 كيلومتر تقريبا باتجاه الجنوب الشرقي.

وقالت الشرطة في بيان إنها لن تكشف عن المزيد من المعلومات إلى أن يعقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين لأن التحقيق وصل إلى “منعطف خطير”.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي يعاون شرطة لوس أنجليس لمعرفة ما حدث للقاضي وهو طالب في جامعة ولاية كاليفورنيا بنورث ريدج.