مرتضى منصور: عمر جابر وأحمد توفيق خارج الزمالك ونشكرهم على الفترة التي قضوها معنا

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن ثنائي الفريق الأبيض لن يكونا متواجدين خلال الفترة القادمة بعدما لم يوقعا على تجديد تعاقدهما مع الفريق الأبيض.

وتحدث منصور خلال مداخلة هاتفية مع مجدي الجلاد في برنامج “لازم نفهم” المذاع على فضائية “CBC إكسترا” حول التعاقد مع جيمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك، والتحدث عن أحوال الفرق.

وشدد رئيس النادي الأبيض على أنه أبلغ إسماعيل يوسف مدير الكرة بعدم تجديد تعاقد الثنائي، مؤكدًا انتهاء فرصتهم للتوقيع على العقود.

وتابع:”مفيش فرصة ليهم يوقعوا عقد مع الزمالك، بنشكرهم على الفترة اللي قضوها معانا.”

وعن انتقال توفيق وجابر للأهلي، أكد منصور أنه لا يوجد لاعب ترك أحد فريقي القمة في مصر وانتقل للآخر وعرف طريق النجاح، عدا جمال عبدالحميد، والتوأم حسام وإبراهيم حسن.