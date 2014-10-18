أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مرتضى منصور: عمر جابر وأحمد توفيق خارج الزمالك ونشكرهم على الفترة التي قضوها معنا

Google+ Print
مرتضى منصور: عمر جابر وأحمد توفيق خارج الزمالك ونشكرهم على الفترة التي قضوها معنا مرتضى منصور: عمر جابر وأحمد توفيق خارج الزمالك ونشكرهم على الفترة التي قضوها معنا

مرتضى منصور

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن ثنائي الفريق الأبيض لن يكونا متواجدين خلال الفترة القادمة بعدما لم يوقعا على تجديد تعاقدهما مع الفريق الأبيض.

وتحدث منصور خلال  مداخلة هاتفية مع مجدي الجلاد في برنامج “لازم نفهم” المذاع على فضائية “CBC إكسترا” حول التعاقد مع جيمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك، والتحدث عن أحوال الفرق.

وشدد رئيس النادي الأبيض على أنه أبلغ إسماعيل يوسف مدير الكرة بعدم تجديد تعاقد الثنائي، مؤكدًا انتهاء فرصتهم للتوقيع على العقود.

وتابع:”مفيش فرصة ليهم يوقعوا عقد مع الزمالك، بنشكرهم على الفترة اللي قضوها معانا.”

وعن انتقال توفيق وجابر للأهلي، أكد منصور أنه لا يوجد لاعب ترك أحد فريقي القمة في وانتقل للآخر وعرف طريق النجاح، عدا جمال عبدالحميد، والتوأم حسام وإبراهيم حسن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة