بالفيديو - مهاجم إيطاليا يوقف انتصارات يوفنتوس

روما، (إفي): وضع فريق ساسولو حدا لسلسلة انتصارات ضيفه يوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ بدايتها وأجبره على التعادل بهدف لمثله في الجولة السابعة.

وحافظ يوفي على الصدارة ببلوغ النقطة 19 ، لكنه فقد نقطتين ثمينتين ليتقلص الفارق مع وصيفه ومطارده روما الى نقطة واحدة، بعد فوز "الذئاب" على كييفو فيرونا 3-0 اليوم.

أما ساسولو فانتزع النقطة الرابعة في الكالتشيو ليحل في المركز الـ17 على حافة منطقة الخطر.

كان صاحب الضيافة الباديء بالتسجيل عبر مهاجم الأتزوري سيموني زازا بلمسة جميلة امام مرمى الحارس العملاق جيانلويجي بوفون وسط ارتباك دفاعي.

وخطف النجم الفرنسي بول بوجبا التعادل بتصويبة رائعة بعد تمريرة من الأرجنتيني كارلوس تيفيز.

وشهد اللقاء في الثوان الاخيرة طرد لاعب "السيدة العجوز" سيموني بادوين.

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