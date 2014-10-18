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أفغانستان وتركيا توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي

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أفغانستان وتركيا توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي أفغانستان وتركيا توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي

رجب طيب أردوغان

وقعت أفغانستان وتركيا اتفاقية تعاون استراتيجي بينهما خلال الزيارة التي يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كابول ولقائه نظيره الأفغاني أشرف غني أحمدزي.

ويركز الاتفاق الذي وقعه زعيما البلدين – حسبما ذكرت وكالة أنباء “كاما” الأفغانية اليوم السبت – على التنمية الاقتصادية في عدة مجالات تشمل الزراعة والتعدين والنقل والبناء وتحسين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وسيتم تشكيل لجنة لتنفيذ اتفاق التعاون الاستراتيجي المبرم بين كابول واسطنبول، حيث من المقرر أن يعقد رئيسا البلدين اجتماعات سنوية بشأن بحث التقدم المحرز في تنفيذ هذه المشاريع.

ومن جانبه، قال أحمدزي إن التوقيع على هذا الاتفاق يمهد الطريق نحو تعاون طويل الأمد بين أفغانستان وتركيا، مضيفا أن أنقرة ستساعد الأفغانية على اتصال الشعب الأفغاني بتركيا عبر تركمنستان وبحر قزوين، إلى جانب دعم كابول في تطوير إدارة طيران أفضل لديها.

بدوره، أكد أردوغان التزام بلاده بالمساعدة في حفظ السلام والاستقرار في أفغانستان والمنطقة.

وكان الرئيس التركي – أحد أوائل رؤساء الدول الذين يزورون أفغانستان منذ تولي الرئيس الجديد مهامه – قد بدأ اليوم زيارة إلى كابول لإجراء محادثات المسؤولين الأفغان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

أ ش أ

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