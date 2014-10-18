أمام الشرطة.. لاعبو الأهلي فهموا ما يريده جاريدو

"اليوم جاريدو في منتهى السعادة".. هكذا صرح علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة في النادي الأهلي بعد الفوز على اتحاد الشرطة بثلاثة أهداف من دون رد.

الأهلي لعب مباراة متميزة، وسجل عن طريق عمرو جمال من كرة وليد سليمان، والحاوي نفسه أحرز هدفا، ويحيى توريه مدافع الشرطة أتم الثلاثية بهدف من نيران صديقة.

وقال علاء عبد الصادق لـFilGoal.com: "الفريق دخل مباراة اتحاد الشرطة وهو تحت الكثير من الضغوط بسبب ما حدث أمام الرجاء".

وكان الأهلي قد خسر بهدفين مقابل هدف أمام الرجاء، وذلك في انطلاقة الفريق الأحمر بالدوري المصري.

وعقب عبد الصادق "اليوم جاريدو الفرحة لا تسعه، لأن فريقه فاز، وبثلاثة أهداف، والأداء كان مميزا".

علي ماهر المدرب في الجهاز الفني للأهلي قال إن جاريدو يملك فلسفة خاصة لازال الفريق يتعود عليها.

وأوضح "جاريدو يحب أن يلعب الفريق من لمسة واحدة، اللاعب لا يحتفظ بالكرة ولا يركض بها، وهذا ما يتطور في الأداء".

واليوم، عقب علاء عبد الصادق "أعتقد أن جزء من سعادة جاريدو هو أن اللاعبين فهموا ما يريده في أرض الملعب".